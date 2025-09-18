Глава СКР поручил возбудить дело об отравлении ребенка бензином в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование отравления четырехлетней девочки в Ульяновской области. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает информационный центр СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Установлено, что инцидент произошел в июле на празднике: мужчина передал ребенку бутылку с бензином, выдав ее за воду. После того, как девочка выпила жидкость, ее госпитализировали с химическим ожогом.

СУ СКР по Ульяновской области начало проверку по факту происшествия. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следствия Антону Дунину доложить об итогах расследования.

Георгий Портнов