Глава СКР поручил возбудить дело об отравлении ребенка бензином в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование отравления четырехлетней девочки в Ульяновской области. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает информационный центр СКР.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Установлено, что инцидент произошел в июле на празднике: мужчина передал ребенку бутылку с бензином, выдав ее за воду. После того, как девочка выпила жидкость, ее госпитализировали с химическим ожогом.
СУ СКР по Ульяновской области начало проверку по факту происшествия. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следствия Антону Дунину доложить об итогах расследования.