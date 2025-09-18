В Новороссийске приостановили подвоз воды в частный сектор

Жители «бугров» и ряда СНТ Новороссийска, где нет централизованного водоснабжения и собственных скважин заявили об отсутствии привозной воды. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

По словам местных жителей, частные водовозы отказались принимать заказы, поскольку им запретили заправлять автоцистерны на городском водозаборе. Обычно семьи заказывают 6–10 куб. м воды стоимостью от 3,5 тыс. до 4 тыс. руб., этого объема хватает примерно на месяц.

В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что ограничения связаны с профилактическими работами на водозаборе. Сроки завершения работ предприятие не уточнило.

Анна Гречко