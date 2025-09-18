Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске приостановили подвоз воды в частный сектор

Жители «бугров» и ряда СНТ Новороссийска, где нет централизованного водоснабжения и собственных скважин заявили об отсутствии привозной воды. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам местных жителей, частные водовозы отказались принимать заказы, поскольку им запретили заправлять автоцистерны на городском водозаборе. Обычно семьи заказывают 6–10 куб. м воды стоимостью от 3,5 тыс. до 4 тыс. руб., этого объема хватает примерно на месяц.

В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что ограничения связаны с профилактическими работами на водозаборе. Сроки завершения работ предприятие не уточнило.

Анна Гречко

Новости компаний Все