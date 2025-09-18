В Энгельсе пойдет под суд бывший инженер за получение работником серьезных травм

В Энгельсе Саратовской области суд рассмотрит в отношении 55-летнего бывшего главного инженера ООО «Покровский электромеханический завод» уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, утром 23 октября прошлого года фигурант поручил подчиненному установить в производственном корпусе расположенные на высоте свыше 4 м светильники. При этом в трудовом договоре работника выполнение этих работ прописано не было. Также фигурант не провел с подчиненным инструктаж, не проверил металлическую вышку на предмет исправности, не убедился в использовании работником средств индивидуальной защиты, включая страховочный трос, каску и специальную обувь.

Во время монтажа светильников мужчина упал и получил множественные переломы костей таза. Полученные им травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов