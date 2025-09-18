В Михайловске скончался подросток после аварии питбайков с бетоновозом

Ночью в больнице Михайловска скончался один из участников ДТП с бетоносмесителем —16-летний пассажир питбайка. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Михайловске в ДТП с бетоносмесителем пострадали три несовершеннолетних питбайкера. Авария произошла днем 12 сентября на перекрестке улиц Алексеевская и Георгиевской.

5-летний и 13-летний водители питбайков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю.

В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков.

Наталья Белоштейн