В Михайловске скончался подросток после аварии питбайков с бетоновозом
Ночью в больнице Михайловска скончался один из участников ДТП с бетоносмесителем —16-летний пассажир питбайка. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Михайловске в ДТП с бетоносмесителем пострадали три несовершеннолетних питбайкера. Авария произошла днем 12 сентября на перекрестке улиц Алексеевская и Георгиевской.
5-летний и 13-летний водители питбайков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю.
В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков.