Жительница Динского района похитила 7 млн рублей под видом торговли техникой

В Краснодаре задержали 56-летнюю жительницу Динского района, которая обманула семь покупателей на 7 млн руб. под предлогом продажи электронной техники из Турции и Китая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанная вела переписку с клиентами в мессенджере, предлагая приобрести игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и аксессуары к ним. Договоры между сторонами не заключались. Краснодарцы перевели аферистке крупную денежную сумму в качестве предоплаты за заказы, однако товары не получили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под домашним арестом.

Алина Зорина