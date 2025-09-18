Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

В Совет федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Об этом заявил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин (слева) и Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Профильный комитет предложит совету палаты рассмотреть вопрос о назначении на новую должность Игоря Краснова на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября.

Также Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора России. Сейчас господин Гуцан занимает должность полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.