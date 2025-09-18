Президент присвоил министру культуры Кубани звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Президент Владимир Путин присвоил министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Соответствующий указ опубликован 17 сентября на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Лапина

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В документе отмечается вклад главы регионального ведомства в развитие российской культуры и искусства, а также ее многолетняя деятельность в сфере.

Виктория Лапина окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств по специальности «актерское искусство». Работала художественным руководителем детской студии Краснодарского государственного музыкального театра, главным режиссером Кубанского казачьего хора, руководителем краевого учебно-методического центра культуры и повышения квалификации.

С 2015 года она возглавляет министерство культуры Краснодарского края. Ранее награждена званием «Заслуженный работник культуры Кубани» и региональными медалями «Атаман Захарий Чепега», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III и II степеней.

Вячеслав Рыжков