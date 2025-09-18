Президент РФ отметил орденами Мужества погибших при налете БПЛА саратовцев

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества пятерых жителей Саратовской области, погибших в результате атаки беспилотников. Соответствующий указ опубликован накануне, 17 сентября.

Так, медали Луки Крымского удостоена главврач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» Ника Попова. Заведующая кафедрой Юлия Барыльник отмечена званием «Заслуженный врач РФ». Управляющая саратовским отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Екатерина Бирюкова получила звание «Заслуженный экономист РФ».

Двое сотрудников Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра посмертно награждены орденами Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга. Речь идет о водителе Артеме Малетине и инженере средств радио и телевидения аварийно-профилактической группы цеха в Балашове Кирилле Машинистове. Они погибли в марте этого года в Херсонской области в результате атаки БПЛА, когда восстанавливали объекты телерадиовещания.

Павел Фролов