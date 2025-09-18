В Орле простились с погибшими при взрыве на железной дороге росгвардейцами
Прощание с тремя саперами Росгвардии, которые погибли при взрыве на железной дороге 13 сентября, состоялось накануне в Орле. Церемония прошла в городском Театре имени Тургенева.
Церемония прощания с тремя бойцами ОМОН «Крепость» управления Росгвардии по Орловской области, погибшими при взрыве
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о детонации взрывного устройства на железнодорожных путях. В результате происшествия на месте погибли два сотрудника регионального управления Росгвардии, третий получил ранения и впоследствии скончался в больнице. По решению директора ведомства Виктора Золотова саперов посмертно представили к госнаградам.
Господин Клычков распорядился выплатить из средств областного бюджета компенсации семьям погибших в размере 1 млн руб.
Подробнее о прощании с росгвардейцами — в репортаже «Ъ» «Нет больше наших пацанов».