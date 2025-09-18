В Ставрополе завершен ремонт семи участков дорог

Завершен комплексный ремонт на 7 участках дорог в Ставрополе. Их общая протяженность составила около 5 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко

Во время работ по улице Артема рабочие увеличили ширину полос, на пересечении улиц Морозова и Л. Толстого оборудовали переходно-скоростную полосу, возле лицея №14 расширили параллельную парковку, обустроили искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах, привели в порядок пандусы и установили поручни.

По ул. Краснофлотской от дома №1 до улицы Ленина были оборудованы пешеходные переходы. По Р. Люксембург подрядчики обустроили 4 переходно-скоростные полосы на пересечении с улицами Мира, Ленина и Спартака.

В список отремонтированных участков дорог вошла ул. Маршала Жукова от Мира до Морозова и Пушкина от Дзержинского до Мира.

Наталья Белоштейн