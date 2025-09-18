Politico: в ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сталкивается со все большей критикой в Брюсселе из-за своей позиции по России, а также действий Израиля в Газе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Собеседник издания заявил, что если человек не справляется со своей работой, «ее будет делать кто-то другой». По информации Politico, работа госпожи Каллас не произвела положительного впечатления на некоторых ее коллег по Еврокомиссии и иных представителей европейских политических кругов. Утверждается, что у нее сложились напряженные отношения, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

По данным Politico, госпожу Каллас критикуют за позицию «ястреба» в отношении России. В то же время ее осуждают за неспособность «привлечь Израиль к ответственности» за действия в Газе, сказано в публикации.