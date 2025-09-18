В Петербурге возбудили уголовное дело из-за умышленного наезда на полицейского

СКР возбудил уголовное дело после умышленного наезда на сотрудника полиции на Лиговском проспекте. Подозреваемый уже задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного ведомства по Санкт-Петербургу.

По данным предварительного расследования, 16 сентября подозреваемый в хулиганстве намеренно сбил полицейского на автомобиле, чтобы избежать задержания. В результате наезда сотрудник МВД получил телесные повреждения.

После этого фигуранта все же задержали, но уже по другой статье — о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства преступления.

Артемий Чулков