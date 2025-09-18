Младенческая смертность в Москве сократилась вдвое за 15 лет

Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, сообщила в интервью «РИА Новости» заместительница мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Госпожа Ракова объяснила положительные изменения показателя строительством в столице новых перинатальных центров и развитием уже существующих.

«В перинатальных центрах на базе крупнейших городских клинических больниц успешно принимают самые сложные роды и помогают выносить даже очень тяжелые беременности»,— сказала Анастасия Ракова. Она уточнила, что в московских роддомах за последнее время приняли роды у пациентки с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек, у женщины с редким иммунным заболеванием, из-за которого ее организм отторгал плод, а также у беременной, перенесшей трансплантацию сердца. «Недавно столичные медики выходили малыша, появившегося на свет весом 415 граммов»,— добавила заместительница мэра.

3 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что по итогам I полугодия 2025 года в России был установлен новый минимальный уровень смертности — 0,36%. С начала года, по данным реестра ЗАГС, родились 1,43 млн россиян.