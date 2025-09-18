Сотрудника администрации района в Дагестане подозревают в превышении полномочий

В Дагестане бывший уполномоченный по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Следствие считает, что подозреваемый с 2019 по 2023 годы, не имея полномочий на выдачу разрешений на строительство, подготовил, подписал и выдал разрешения двум жительницам республики на строительство частных домов в селах Курахского района, у которых отсутствовали земельные участки. Используя незаконные разрешения на строительство, жительницы республики смогли обналичить материнский капитал.

«В рамках расследуемого уголовного дела их действиям будет дана правовая оценка. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев