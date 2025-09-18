Вадим Долматов назначен начальником УФСИН по Удмуртии

Полковника внутренней службы Вадима Долматова назначили на должность начальника УФСИН по Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вадим Долматов пришел на службу в органы внутренних дел в апреле 1986 года. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт. С 1991 года проходил службу на различных должностях в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. В 1996 году с отличием окончил Академию МВД России по специальности «организация правоохранительной деятельности».

За период несения службы в органах внутренних дел награжден государственными наградами, в числе которых медаль «За спасение утопающих», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственные награды Минюста России и ФСИН России. В 2024 году объявлена благодарность президента РФ.

Анастасия Лопатина