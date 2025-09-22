Как накормить тысячи школьников? Ставка на опыт: «Роспитание» формирует рынок питания в новых регионах

С 1 сентября начался новый этап интеграции Донбасса в образовательное пространство России. Переход на российские стандарты затронул не только учебные планы, но и одну из самых социально значимых сфер – систему школьного питания. Обеспечить ее бесперебойную и качественную работу в условиях сжатых сроков было поручено одному из крупнейших федеральных операторов – группе «Роспитание».

Масштаб первого этапа проекта в новых регионах впечатляет: «Роспитание» взяло на себя ответственность за организацию питания в ключевых учебных заведениях Донецка и Луганска. В список вошли десятки школ, включая ГБОУ «Школа №119», многопрофильный лицей №5 им. Н. П. Бойко в Донецке, ГБОУ ЛНР «Гимназия №36 им. Г. К. Жукова» и ЛУВК «Интеллект» в Луганске.

Общее количество учащихся, которые уже получают сбалансированные горячие обеды, исчисляется тысячами, и это только начало масштабной программы.

Системное решение системных проблем: кадры, логистика, стандарты

Главным вызовом для образовательных учреждений Донбасса, по единодушному признанию директоров, был тотальный кадровый голод. Некомплект кухонных работников, низкие зарплаты (22–28 тыс. руб.) – это реальность, с которой столкнулся регион.

Компания «Роспитание» не просто наняла местных поваров – она провела их переобучение по своим стандартам, обеспечила достойный уровень оплаты труда и полностью взяла на себя непрофильную для школ бухгалтерскую и административную нагрузку. Как отметил генеральный директор группы компаний Сергей Огородников, это часть отработанной федеральной модели.

«Наша задача – не просто приготовить еду. Наша цель – создать законченную экосистему питания. Мы полностью берем на себя содержание пищеблоков: от ремонта и закупки технологического оборудования до поставки посуды, моющих средств и униформы для сотрудников. Все наши работники проходят обязательные медицинские осмотры, а меню разрабатывается штатными технологами и диетологами с учетом всех федеральных требований и норм СанПиН», – рассказал Сергей Огородников.

Философия качества

Одним из самых заметных для учащихся и родителей изменений стало радикальное обновление меню. Двухнедельное цикличное меню, внедренное «Роспитанием», включает в себя не просто привычные блюда, а современные, сбалансированные и витаминизированные позиции: рыбную запеканку, зразы, разнообразные салаты (например, со свеклой и сыром), увеличенные порции фруктов и свежих овощей.

«То меню, которое мной было подписано, оно более разнообразное, нежели было ранее. Дети сразу полюбили новинки, а объем пищевых отходов сократился в разы. Уже 2 сентября мы увидели абсолютно чистые тарелки и детей, которые не стесняются просить добавку», – делится впечатлением директор одного из лицеев.

Прозрачность и партнерство как новая норма

Важнейший принцип работы «Роспитания» – полная прозрачность и сохранение контроля со стороны школ и родителей. В отличие от моделей, по которым оператор работает автономно, здесь выстроена система постоянного взаимодействия.

«Мы не устранились от контроля, – подчеркивает представитель администрации школы. – Работает бракеражная комиссия, активны родители. Но теперь мы контролируем результат, а не пытаемся сами решать кадровые и логистические проблемы. Нам стало объективно легче, потому что всю операционную функцию взял на себя профессиональный оператор».

Федеральный масштаб и перспектива

Опыт «Роспитания» в других регионах России показывает, что компания не просто приходит на рынок, а инвестирует в его долгосрочное развитие. На Донбассе это выражается в готовности работать с региональными вкусовыми особенностями, адаптировать меню и вести постоянный диалог с местным сообществом.

«Мы изучали опыт компании в других субъектах РФ, и те дела, которые она сделала, подвигли нас на заключение контракта. Это не просто поставщик, это партнер, с которым мы планируем реализовать множество совместных проектов», – отмечают в администрациях школ.

Уверенный старт проекта в ДНР и ЛНР подтверждает: «Роспитание» является не просто подрядчиком, а стратегическим партнером, способным решать сложнейшие социальные и инфраструктурные задачи в масштабах целых регионов.

