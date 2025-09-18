В ДНР заявили о прорыве российской армией обороны ВСУ в Ямполе

Подразделения ВС РФ на краснолиманском направлении прорвали оборону ВСУ в районе поселка Ямполь. Об этом заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Смогли прорвать оборону противника в Ямполе, — сказал советник, — но там идут ожесточенные бои».

В начале сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска контролируют территории ДНР «в полосе действий группировки войск "Восток"». Также сообщалось о взятии под контроль населенного пункта Марково, расположенного примерно в 8 км к северу от Часова Яра.