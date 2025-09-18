На Дону нагрузка на учителей возросла почти на 20% за семь лет

Средняя нагрузка на учителей в школах Ростовской области за семь лет увеличилась почти на 20%, что превышает среднероссийский уровень. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Результаты исследования основаны на анализе данных Минпросвещения за 2016–2024 годы по 85 субъектам России, исключая четыре новых региона.

Так, в 2017 году педагоги региона в среднем работали на почти 1,3 ставки. К 2024 году их нагрузка возросла до 1,5 ставки, что на 0,2 ставки превышает показатель 2017 года. При этом средняя нагрузка на учителей по всей России в 2024 году составляла 1,4 ставки.

Наибольшая нагрузка пришлась на городских учителей: в 2024 году они вели в среднем 1,5 ставки, когда сельские педагоги брали 1,4 ставки. При этом в школах городов на одного учителя приходился 21 ученик, в сельских – 11.

Кадровый состав региона демонстрирует тенденцию к старению: доля педагогов старше 60 лет увеличилась с 14% в 2017 году до 18% в 2024 году, тогда как процент молодых учителей (младше 35 лет) остался на уровне 20%. Соотношение пожилых и молодых преподавателей составляет 0,93, что превышает средний показатель по России (0,73).

Несмотря на увеличение рабочей нагрузки, в регионе формально нет острого дефицита кадров. Согласно исследованию, вакантными остаются лишь 5% должностей в городах и 3% в сельской местности. Однако авторы отмечают, что это и есть «скрытая нехватка»: недостаток специалистов компенсируется за счет перераспределения обязанностей между уже работающими учителями.

Наталья Белоштейн