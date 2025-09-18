Жителей Анапы предупредили о звонках «лже-сотрудников» МФЦ

В Анапе зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются специалистами центров «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники звонят жителям и заявляют о якобы внеплановом росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предлагая подать заявление на перерасчет. Для этого они просят назвать код из СМС, выдавая его за номер электронной очереди. Речь идет об одноразовом пароле для входа на портал «Госуслуги», что открывает доступ к личному кабинету и персональным данным.

В МФЦ подчеркнули, что специалисты центра по телефону никогда не запрашивают персональные данные, реквизиты карт или СМС-коды. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и прекращать подобные звонки.

Дополнительную информацию можно уточнить на «горячей линии» по номеру 8-800-30-23-444.

Анна Гречко