«Единая Россия» получила 86% мандатов на муниципальных выборах в Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области распределила мандаты депутатов в органы местного самоуправления, три из них остались незамещенными, сообщает пресс-служба избиркома.

Из 723 мандатов заместили 720 мест: 620 мандатов получили представители «Единой России», 19 — «Справедливой России», по пять — КПРФ и ЛДПР, по одному — «Родина» и «Новые люди». Еще 69 мест заняли самовыдвиженцы.

В Чебаркуле остался незамещенным один мандат, так как все кандидаты выбыли до голосования. Выборы отложили на 23 ноября. Еще два мандата в Кунашакском и Уйском округах не заместили, поскольку два потенциальных депутата из трех набрали одинаковое количество голосов. Повторные выборы пройдут 5 октября.

Всего на муниципальных выборах в Челябинской области прошло 39 избирательных кампаний. На 723 мандата выдвинули свои кандидатуры 2,9 тыс. человек, 2,6 тыс. из них зарегистрировали, 25 выбыли после регистрации, 214 утратили статус, 51 отказали в регистрации.

Виталина Ярховска