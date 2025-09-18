Погрузка нефтепродуктов на Северной железной дороге выросла на 3,6% в январе-августе

За январь-август 2025 года на станциях Северной железной дороги погружено 8,9 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе на внутренний рынок по Северной железной дороге отправлено 5,2 млн тонн нефтепродуктов.

Основной объем нефтепродуктов погружен в Ярославской области и в Республике Коми.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»