На Ставрополье за сутки произошло 49 пожаров

В Ставропольском крае за прошедшие накануне сутки, 17 сентября, произошло 49 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе произошло 45 пожаров на открытой территории, двое возгораний на транспорте, а также еще два пожара в зданиях и сооружениях.

В селе Побегайловка огонь повредил автомобиль и уничтожил 1,5 тыс. кв. м. сухой травы. В тушении задействовали пять огнеборцев и две единицы техники.

В Кисловодске на территории ГК «Березка» пламя повредило постройку на площади в 20 кв. м. и автомобиль. К ликвидации привлекали семь специалистов и две единицы техники. В поселке Горячеводском на АЗС к тушению машины привлекли 17 человек и четыре спехтеники.

Кроме того, в Ставропольском крае произошло девять ДТП. На воде происшествий не зарегистрировали.

Константин Соловьев