283 млрд рублей составила прибыль организаций Удмуртии в 2024 году

83% организаций Удмуртии завершили финансовый год с общей прибылью в 283 млрд руб., что на 112 млрд больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Доля малого бизнеса составила 40% от общей прибыли. В среднем каждое прибыльное предприятие принесло 15,8 млн руб. Основные источники прибыли — обрабатывающие производства (30%) и добыча полезных ископаемых (26%).

С убытком завершили год 17% организаций, общая сумма убытка составила 19 млрд руб., увеличившись на 3 млрд. Большая часть убытка (70%) пришлась на малый бизнес.

Выручка от продажи товаров и услуг за год составила 2281 млрд руб., затраты — 2042 млрд. На каждый рубль затрат получено 11,7 копейки прибыли, что выше показателя предыдущего года на 10,3%. Удельный вес организаций, отнесенных к категории наиболее платежеспособных, остался на уровне 13%.

Анастасия Лопатина