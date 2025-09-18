В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях

Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с ожидаются местами в Ставропольском крае в период 15:00-18:00 и до конца суток 18 сентября и далее в течение суток 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В учреждении предупредили, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Наталья Белоштейн