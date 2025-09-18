Владимир Путин наградил двух главврачей из Челябинска

Президент РФ Владимир Путин наградил главврачей двух клинических больниц Челябинска. Им присвоены звания заслуженных врачей Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Награды получили главный врач Областной клинической больницы №3 Михаил Вербитский и руководитель Городской клинической больницы №9 Олег Денисов.

Михаил Вербитский возглавляет ОКБ №3 с января 2020 года, а Олег Денисов руководит ГКБ №9 с 2011-го.

Ольга Воробьева