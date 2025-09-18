Моор: РФ играет важную роль в мировом энергобалансе, несмотря на санкции

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на главной пленарной сессии промышленно-энергетического форума TNF-2025. На сессии «Технологическое лидерство: объединяя усилия» он рассказал о сфере нефтедобычи и производства, а также о роли России на мировом рынке нефти, сообщили в правительстве региона.

Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

В ходе выступления Александр Моор сообщил, что форум подтверждает свой международный статус благодаря участию в нем делегаций из дружественных стран. Несмотря на западные санкции, Россия остается важным игроком на мировом рынке нефти, однако в таких условиях получить доступ к технологиям и ресурсам, а также достичь прорыва при конкуренции, в одиночку невозможно.

«Российская Федерация, несмотря на все ограничения, играет важную роль в мировом энергобалансе. Вместе с тем все четче прослеживается несколько вызовов. Во-первых, это истощение существующего фонда. Это объективная реальность. Требуется либо внедрять все более сложные инструменты повышения уровня добычи, либо обеспечивать ввод новых месторождений»,— считает губернатор.

Он подчеркнул, что в последние годы отечественные компании достигли большого прогресса в освоении производства нефтесервисного оборудования, но до сих пор не полностью независимы от импорта. В среднесрочной перспективе нужно поддерживать объем добычи нефти, в первую очередь за счет внедрения передовых отечественных технологических решений, которые должны быть конкурентоспособны и на международном рынке. Сейчас в России реализуется «тепловая карта» по закрытию технологических дефицитов, включающих 220 видов оборудования, и Тюменская область готова включиться в эту работу.

Форум TNF-2025 проходит с 15 по 18 сентября. В этом году на мероприятии ожидается 12 тыс. гостей, включая более 900 компаний из 50 регионов России, членов бизнес-делегаций из Казахстана, Беларуси и ОАЭ. В деловой программе выставки TNF EXPO запланировано более 30 мероприятий. Александр Моор также выступил на открытии форума 15 сентября.

Ирина Пичурина