Делегация РФ на форуме ОБСЕ сочла данные о «залете российских БПЛА в Польшу» выгодными для НАТО

НАТО использует «инсинуации» о «залете российских БПЛА» в воздушное пространство Польши для обоснования дальнейшей милитаризации европейских стран. Это заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она назвала эскалацией политическую обстановку, из-за которой начался очередной переговорный сезон на Форуме ОБСЕ. По мнению госпожи Ждановой, этому свидетельствуют военные учения НАТО на границе с Россией и Белоруссией. «Наши противники не скрывают подоплеки этих маневров, в ходе которых ведется подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником»,— объяснила представительница РФ (цитата по «РИА Новости»).

Необходимость наращивания военной мощи, по наблюдению российского делегата, НАТО подкрепляет заявлениями об ослабевании поддержки со стороны США и «информационными вбросами» вроде польского инцидента.

Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности возобновил свою деятельность после летнего перерыва. Накануне прошло его 1114-е пленарное заседание.