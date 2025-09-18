Петербуржцам обещают облачность и кратковременные дожди 18 сентября

За счет влияния южной периферии циклона 18 сентября в Санкт-Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в городе на Неве покажут от +17 до +19 градусов, в Ленинградской области — от +14 до +19 градусов. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью от 4 до 9 м/с, а атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 757 мм рт. ст.

В пятницу, 19 сентября, временами дожди, ночью от +10 до +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погода в Петербурге начала ухудшаться 15 сентября под влиянием атмосферного фронта с запада.

Артемий Чулков