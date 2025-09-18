СМИ: Ремонт улицы Мира в Новороссийске подорожает из-за допработ
В центре Новороссийска восстановление дорожного покрытия на ул. Мира потребует дополнительных затрат. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на управление имущественных и земельных отношений города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основные работы по замене аварийного участка Неберджаевского водовода уже завершили, траншею засыпали щебнем. Ранее власти заявляли, что к 20 ноября участок полностью восстановят, включая укладку нового асфальта.
Однако при ремонте выяснилось, что основанием дороги служит железобетонная плита, и для предотвращения просадок необходимо выполнить дополнительные работы по восстановлению конструкции дорожной части.
Из-за корректировки проектно-сметной документации стоимость контракта возрастет. Часть расходов профинансирует краевой бюджет.
Документы направлены в ГАУ КК «Крайнодаркрайгосэкспертиза», где проверят достоверность расчетов. Сроки завершения ремонта в управлении пока не уточняют.