Стыковка космического корабля Cygnus XL с МКС перенесена на 18 сентября

Грузовой космический корабль Cygnus XL от корпорации Northrop Grumman состыкуется с Международной космической станцией (МКС) 18 сентября, сообщили в NASA. Изначально прибытие груза на станцию ожидалось 17 сентября.

В NASA объяснили задержку поиском диспетчерами альтернативного плана запуска Cygnus XL, что может быть связано с неполадками в двигателе корабля.

Стыковка с МКС будет произведена при помощи роборуки Canadarm2, которая установит корабль в обращенном к Земле порту модуля Unity. Руководить манипулятором предстоит астронавту Джонни Киму при ассистировании астронавта Зены Кардман.

Cygnus XL доставит на станцию расходники для экспериментов 73-й экспедиции МКС. Среди них — материалы для производства в космосе полупроводниковых кристаллов и оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков. Помимо этого космический корабль несет систему ультрафиолетового излучения для предотвращения роста сообществ микробов в водоснабжении станции.

Грузовой корабль был запущен в космос 14 сентября с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Старт произошел с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это первый полет Cygnus XL, модификации корабля Cygnus. Ключевое усовершенствование — увеличение грузоподъемности корабля с 3,8 т до 5 т.