В Ставрополе ветеранам СВО выплатили соцподдержку на 63 млн рублей

Ветераны боевых действий Ставрополя получили соцподдержку из бюджета города на сумму более 63 млн рублей. Всего в городе для участников СВО и их семей действуют около 30 видов выплат и пособий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В муниципалитете отметили, что, кроме этих выплат, 480 членам семей погибших участников СВО каждый месяц выплачивается пособие.

По данным на сентябрь семьи получили около 3,4 млн рублей.

