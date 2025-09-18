Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе ветеранам СВО выплатили соцподдержку на 63 млн рублей

Ветераны боевых действий Ставрополя получили соцподдержку из бюджета города на сумму более 63 млн рублей. Всего в городе для участников СВО и их семей действуют около 30 видов выплат и пособий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В муниципалитете отметили, что, кроме этих выплат, 480 членам семей погибших участников СВО каждый месяц выплачивается пособие.

По данным на сентябрь семьи получили около 3,4 млн рублей.

Наталья Белоштейн

