В Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Севастополя действует штормовое предупреждение из-за изменения погодных условий, ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 18 сентября в городе ожидается сильный дождь. Количество осадков достигнет 30 мм и более.

Жителям Севастополя напоминают, что в такую погоду следует отказаться от пеших прогулок и поездок. Не стоит отпускать детей и домашних животных из дома одних. Необходимо позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах.

Опасно выходить в горно-лесную местность и в море. Не следует купаться в водоемах и находиться рядом с крутыми берегами, причалами и пирсами. Сильный дождь также может вызвать подтопление низменных участков и цокольных этажей зданий.

Алина Зорина