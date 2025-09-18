В акватории Кривой Болды в Астрахани выявили загрязнение площадью 35 тыс. кв. м

Сотрудники Росприроднадзора в ходе выездного обследования обнаружили в акватории реки Кривая Болда в Ленинском районе Астрахани загрязнение нефтепродуктами на обширной площади. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.

Специалисты взяли пробы природной воды на предмет наличие загрязняющих веществ. Выяснилось, что акватория водного объекта загрязнена на площади 35,2 тыс. кв. м.

Управление устанавливает лиц, виновных в загрязнении акватории реки. Росприроднадзор держит ситуацию на контроле.

Павел Фролов