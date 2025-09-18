Петербуржцам выдали 5,34 тысячи автокредитов за август

По результатам августа в Санкт-Петербурге выдали 5,34 тыс. автокредитов. За месяц показатель вырос на 13,4%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если смотреть по всей стране, то в августе в России предоставили 108,9 тыс. кредитов на покупку транспортных средств. По сравнению с июлем их число выросло на 10,3%. За год выявлено отставание на 30,2%.

Лидерами по выдаче автокредитов в августе стали Московская область (7,28 тыс. единиц), Москва (6,96 тыс.) и Республика Татарстан (5,81 тыс.). Ленинградская область при этом заняла первое место по приросту выдачи кредитов на покупку автомобиля — +20,1%. В августе в 47-м регионе предоставили 2,09 тыс. таких заемов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что уровень одобрения кредитов на новые авто в Петербурге и области вырос до 83% за лето.

Татьяна Титаева