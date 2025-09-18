В аэропорту Ижевска объяснили, почему слепой уральский блогер пропустил авиарейс

Уведомлений о необходимости специального сопровождения «забытого» в аэропорту Ижевска незрячего уральского блогера не поступало ни в аэрогавань, ни в авиакомпанию. Об этом в Telegram написал генеральный директор местной авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

Инцидент с пассажиром Владимиром Васкевичом произошел 15 сентября. Как пишет «Е1», он прилетел в Ижевск для выступления на форуме, после чего должен был отправиться в Москву на другие мероприятия. В аэропорту он сообщил сотрудникам, что ему понадобится помощь. Однако господин Васкевич пропустил свой рейс, самолет «Аэрофлота» вылетел в 01:05 местного времени. Причиной называлась пересменка сотрудников: информацию о маломобильном пассажире никому не передали.

«По радио мою фамилию не называли, я даже не слышал, как началась и закончилась регистрация. Допускаю, что мог пропустить одно объявление, но точно не все три. Это невозможно, а значит, оповещений просто не было, как не было и попыток меня найти. А зачем искать? Я сидел в зоне для маломобильных пассажиров»,— сказал Владимир Васкевич (цитата по «Е1»).

После этого пассажира переоформили на утренний рейс, изначально, как он заявил, отказавшись предоставить место для сна и предложив провести восемь часов в зале ожидания. Владимира Васкевича разместили в комнате матери и ребенка на ночь.

Господин Синельников рассказал, что сотрудники службы транспортной безопасности после прибытия Владимира Васкевича в аэропорт провели его в зону ожидания для маломобильных граждан и проинформировали службу организации перевозок.

«В 20:52 и 21:23 через систему аудиооповещения были объявлены начало регистрации и посадки. По данным видео и аудиозаписи, пассажир находился в зоне ожидания и не отреагировал на объявления, по всей видимости из-за того, что был в наушниках. Поскольку регистрация не была произведена, персональные сообщения с указанием его данных не транслировались. После вылета рейса пассажир обратился на информационную стойку. В рамках урегулирования ситуации»,— написал руководитель «Ижавиа»

Александр Синельников, несмотря на «наличие документального подтверждения громких звуковых оповещений, которые не заметил пассажир, а также отсутствия обязательных уведомлений», принес Владимиру Васкевичу извинения за доставленные неудобства и сообщил, что сегодня днем ему позвонит. «Предпримем все меры, чтобы подобные моменты в дальнейшем не повторялись»,— резюмировал он.

Анастасия Лопатина