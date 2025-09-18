Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»

Разработка американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» завершена. Подробности о его масштабах и стоимости Пентагон не назвал.

«В настоящее время программа находится на рассмотрении, и никакой дополнительной информации нет, оперативная безопасность остается в приоритете»,— говорится в заявлении Пентагона, которое передает Bloomberg. Ответственным за проект выступает генерал Космических сил США Майкл Гетлайн.

Президент США Дональд Трамп в мае говорил, что создание «Золотого купола» может обойтись в $175 млрд. Бюджетное управление Конгресса считает, что только сеть космических перехватчиков обойдется в $542 млрд. Транш в размере $25 млрд уже находится на рассмотрении в Конгрессе.

Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» 28 января 2025 года. Власти США заявляли, что система будет предназначена для борьбы со всем спектром аэродинамических и баллистических угроз. Как пишет Reuters, в нее могут войти радиолокационные решетки, наземные перехватчики, космические зонды и лазерные системы.