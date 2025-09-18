Жительница Астрахани получила соцвыплату в 270 тыс. и стала фигуранткой дела

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении 29-летней местной жительницы уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка решила получить выплату на поддержку предпринимательской деятельности и с этой целью обратилась в центр социальной поддержки населения Советского района Астрахани. Предоставленный ею бизнес-план содержал заведомо недостоверную информацию о намерении оказывать услуги визажиста и парикмахера.

В рамках социального контракта астраханке выплатили 270 тыс. руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению. Выполнять его условия она не собиралась.

Павел Фролов