В Кыштыме с 18 сентября стартовал отопительный сезон

На территории Кыштымского городского округа отопительный сезон стартовал с 18 сентября. Руководителям управляющих компаний разрешено запустить тепло в жилые дома и соцучреждения по заявкам и установленному графику, сообщает пресс-служба администрации Кыштыма.

В ближайшее время отопительный сезон также начнется в Копейске. В социальных учреждениях отопление запустят с 22 сентября, а в жилых помещениях — с 29 сентября. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», отопительный сезон с 11 сентября уже стартовал в Кусинском районе Челябинской области.

Ольга Воробьева