В Буденновском округе грузовик столкнулся с деревом и перевернулся

В Буденновском округе накануне утром, 17 сентября, на федеральной дороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» водитель грузовой «ГАЗели» допустил опрокидывание на обочине. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 44-летний житель станицы Ессентукской за рулем грузовика не справился с управлением, допустил съезд автомобиля с дороги на левую обочину, наезд на дерево и опрокидывание. Водителя с травмами доставили в больницу Буденновска.

Установлено, что водитель имеет водительский стаж в 26 лет, за последние два года привлекался к административной ответственности восемь раз, большинство из которых — нарушение скоростного режима. В момент происшествия пострадавший был трезв.

Константин Соловьев