Из Челябинской области в Кыргызстан пытались незаконно вывезти комбайн

На границе Челябинской области и Казахстана сотрудники таможни задержали зерноуборочный комбайн. Водитель фуры со спецтехникой пытался провезти ее без разрешительных документов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Фура с зерноуборочным комбайном следовала в Кыргызстан. Для вывоза этой спецтехники необходимо получить разрешение от Министерства сельского хозяйства РФ. Соответствующего документа у владельца товара не оказалось. В отношении него возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров). Владельцу комбайна грозит штраф в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией товара.

Ольга Воробьева