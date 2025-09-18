Суд в Екатеринбурге отправил в колонию членов террористической организации

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил в колонию членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) за финансирование боевиков в Сирии, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

По информации пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, осужденные являются уроженцами стран Средней Азии, они были радикальными исламистами. Они собирали деньги на нужды террористов и осуществляли их переправку в Сирию. Их действия задокументированы в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Четыре участника организации признаны виновными по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Один из осужденных приговорен к 12 годам лишения свободы, еще трое — к 10 годам. Половину срока они будут находиться в тюрьме, потом их переведут в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Дело готовится к представлению в Апелляционный военный суд.

Напомним, в конце 2023 года ФСБ задержала в Екатеринбурге четырех иностранных граждан, причастных к оказанию финансирования террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). По месту жительства у них прошли обыски. Все задержанные были заключены под стражу.

Ирина Пичурина