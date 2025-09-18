«Трактор» на выезде всухую обыграл «Автомобилист»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» во время гостевого матча одержал сухую победу над екатеринбургским «Автомобилистом». Счет по итогам встречи составил 2:0.

Матч состоялся 17 сентября. Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки первый гол для команды заработал Андрей Никонов. Решающую шайбу забил Егор Коршков.

Теперь на счету «Трактора» три победы и три поражения. Сейчас команда находится на втором месте Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч «Трактор» проведет с нижнекамским «Нефтехимиком» 19 сентября.

Ольга Воробьева