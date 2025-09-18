В Саратове глава ООО и начальник подразделения АО попали под следствие за взятку

В Саратове следствие возбудило в отношении гендиректора организации уголовное дело о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а в отношении бывшего начальника одного из подразделений акционерного общества — дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, гендиректор фирмы передал 400 тыс. руб. взятки начальнику подразделения АО в период с 2020 по 2024 годы. За эти деньги последнему предстояло содействовать заключению договоров на проведение технической диагностики оборудования.

Следствие занимается закреплением доказательственной базы в рамках уголовного дела. Противоправные действия фигурантов выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Павел Фролов