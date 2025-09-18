В Лескенском районе КБР двое человек погибли в столкновении Priora с автобусом

В Лескенском районе прошедшей ночью столкнулись Lada Priora и микроавтобус Volkswagen Crafter, следовавший по маршруту «Назрань-Ставрополь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В результате ДТП двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу для осмотра доставили еще восемь человек.

Для ликвидации последствий столкновения привлекались спасательные службы, силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Движение на дороге сейчас организовано в штатном режиме.

Константин Соловьев