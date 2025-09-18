За ночь над Ростовской областью уничтожили 23 БПЛА

В течение прошедшей ночью над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в сводке минобороны РФ.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Всего над регионами России ночью уничтожили 43 дрона. Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону атаки отразили в Новошахтинске и Белой Калитве, а также Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев