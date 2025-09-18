МО РФ: Россия поддерживает политику Китая в сфере обеспечения безопасности

Вооруженные силы РФ поддерживают политику КНР в области обеспечения мировой безопасности, заявила в четверг в Пекине заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Заявление прозвучало на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности.

«Мы особо отметили заявление руководства Китая о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои права, а выступает за равную и неделимую безопасность»,— сказала она в своем выступлении (цитата по ТАСС). Замминистра подчеркнула, что в Минобороны РФ такой подход поддерживают и разделяют.

На церемонии открытия форума министр обороны КНР Дун Цзюнь объявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вместе с военными других стран готова защищать долгосрочный мир на планете. Он отметил, что только разработка военных стратегий для поддержания мира поможет избежать большой войны.

Эрнест Филипповский