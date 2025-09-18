Главные новости к утру 18 сентября

Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, скончался. В ноябре 2024 года он перенес инсульт в СИЗО, после чего ему установили кардиостимулятор. В мае этого года Шулепову предъявили обвинение в получении взяток на сумму 11,3 млн руб. от коммерческих структур.

По итогам прошедшего 12–14 сентября голосования «Единая Россия» (ЕР) получила большинство во всех 25 городских советах региональных столиц, где проходили выборы. По подсчетам “Ъ”, всего партия власти завоевала 82 дополнительных мандата и добавила в свою копилку новый «монопарламент» — гордуму Магадана.

Поставки российской нефти по морю снизились в связи с атаками украинских беспилотников на порты Балтийского моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Всего за неделю 29 танкеров погрузили 22,26 млн баррелей нефти. Неделей ранее было погружено 28,79 млн баррелей нефти на 38 судах.

Почти 12 тыс. первокурсников в этом году решили учиться по новым программам в рамках национальной системы высшего образования, которая вводится вместо прежней «болонской системы». Сейчас национальная система тестируется в шести вузах, но с 2027 года должна стать обязательной для всех университетов.

Власти Польши подтвердили, что в жилой дом в городе Вырыки попал не обломок БПЛА, а ракета, выпущенная с истребителя F-16. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк. «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши»,— сказал он. Он подчеркнул, что военные покроют убытки.

Истребители Израиля нанесли удар по району Эль-Асира в городе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли два члена военного руководства движения «Хезболлах» и еще один боец.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал в соцсети Truth Social. В своей публикации он назвал «Антифа» «больной, опасной, радикально левой катастрофой».

Посольство России в США отвергло обвинения в причастности Москвы к распространению дезинформации по делу об убийстве американского правого активиста Чарли Кирка. Ранее Агентство Associated Press сообщило, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию об убийстве Чарли Кирка.

Правительство Великобритании признает государственность Палестины после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа. По данным The Times, премьер-министр Кир Стармер решил отложить признание до отъезда Дональда Трампа, чтобы избежать обсуждения этого вопроса на совместной пресс-конференции, запланированной на 18 сентября.