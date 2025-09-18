Средства ПВО уничтожили беспилотники в восьми муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в восьми муниципалитетах. Атаки отразили в Новошахтинске и Белой Калитве, а также Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уточняется, что никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе после падения обломков загорелась сухая трава в поле. Пожар ликвидировали на площади 800 кв. м. Последствия на земле продолжают уточняться.

Константин Соловьев