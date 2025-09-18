Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Структура «Газпром нефти» получила предупреждение из-за цен на заправках Тюмени

Компания «Газпром нефть — Региональные продажи» получила от тюменского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждение из-за разницы в ценах на топливо на АЗС в Тюмени и Тюменском районе, передает «Ъ».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что компания занимает доминирующее положение на местном рынке. ФАС зафиксировала необоснованное повышение цен на некоторых заправках.

Компания должна устранить нарушения законодательства о конкуренции до 29 сентября, иначе будет возбуждено антимонопольное дело.

Ирина Пичурина

