Структура «Газпром нефти» получила предупреждение из-за цен на заправках Тюмени

Компания «Газпром нефть — Региональные продажи» получила от тюменского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждение из-за разницы в ценах на топливо на АЗС в Тюмени и Тюменском районе, передает «Ъ».

В ведомстве отметили, что компания занимает доминирующее положение на местном рынке. ФАС зафиксировала необоснованное повышение цен на некоторых заправках.

Компания должна устранить нарушения законодательства о конкуренции до 29 сентября, иначе будет возбуждено антимонопольное дело.

Ирина Пичурина