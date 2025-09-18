Из России с января по август выдворили около 35 тыс. иностранцев

Судебные приставы за восемь месяцев 2025 года выдворили из России около 35 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Как сообщают «Ведомости», это на 36% меньше показателей аналогичного периода прошлого года — 55 тыс. иностранцев. Мера принудительного препровождения касается граждан, которым назначено административное наказание.

В прошлом году за пределы страны было выслано около 88 тыс. нелегальных мигрантов. С 1 января по 10 сентября этого года в России действовал указ президента, позволявший нелегальным мигрантам урегулировать свое правовое положение. К тем, кто не успел это сделать, с 11 сентября будут применяться меры «по ограничению прав, предусмотренных законом». В том числе, ограничение на въезд в РФ в будущем.

По статистике МВД на июнь 2025 года в реестр контролируемых лиц включено более 800 тыс. иностранцев.

Влад Никифоров